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بدء أعمال القمة الأمنية الإسرائيلية ـ الأمريكية ـ الروسية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 09:58 ص
بدء أعمال القمة الأمنية الإسرائيلية ـ الأمريكية ـ الروسية نتنياهو
غزة (أ ش أ)

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بدأت أعمال القمة الأمنية الإسرائيلية ـ الأمريكية ـ الروسية المنعقدة فى إسرائيل اليوم الثلاثاء، لبحث الأوضاع الأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إن هذه القمة تعد فرصة حقيقية للمساعدة فى تحقيق الاستقرار بالمنطقة وبشكل خاص فى سوريا، مضيفا أن هناك أسسا جيدة للتعاون بين الدول الثلاث، وأوضح أن إسرائيل ستواصل منع إيران من استخدام الأراضى المجاورة لمهاجمتنا، وأن إسرائيل ستتصدى لكل الاعتداءات التى تنفذها إيران وسيتم التنسيق بين الدول الثلاث لإخراج كافة القوات الأجنبية التى دخلت سوريا بعد عام 2011 .

من جانبه، قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون إن القمة الثلاثية تأتى فى توقيت هام تمر به المنطقة بالعديد من التحديات، مضيفا أن إيران تعمل على زيادة التوترات فى المنطقة، حيث أنها تدعم منظمة حزب الله فى لبنان وتقوم بإرسال أسلحة للجماعات المسلحة فى العراق، كما تدعم مليشيات الحوثى فى اليمن بالإضافة إلى دعمها لشتى الجماعات المسلحة فى المنطقة.

وأكد بولتون أن إيران لم تظهر أى دليل على حسن النوايا، موضحا أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيلتقى بنظيره الروسى فلاديمير بوتين فى اليابان لبحث العديد من القضايا.

بدوره، أكد مستشار الأمن القومى الروسى نيكولا بتروتشيف أنه يتعين علينا الاهتمام بتحقيق الأمن والاستقرار فى بعض دول المنطقة وأهمها سوريا، مشددا على ضرورة الحفاظ على سيادة الدولة السورية وسلامة أراضيها وتنفيذ كافة القرارات الصادرة بشأنها فى مجلس الأمن، وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولى مواجهة الإرهاب، وأوضح أن روسيا منذ بدء التوترات والصراعات فى سوريا تواجه الإرهاب، حيث تم القضاء حاليا على جزء كبير من تنظيم داعش الإرهابى .

 


نتنياهو

القمه الامنيه الاسرائيليه

امريكا

روسيا

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