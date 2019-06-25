اليوم.. البابا تواضروس يترأس حفل تخريج دفعة جديدة من معهد المشورة

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حفل تخريج دفعة جديدة من معهد المشورة التابع لإيبارشية المعادي، للحصول على الدبلومة الأساسية للمشورة الأرثوذكسية، لدفعة 2019، اليوم الثلاثاء، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.

ويشارك في الحفل الأنبا دانيال، أسقف المعادى، وسكرتير المجمع المقدس، بالإضافة لحضور عدد من الأساقفقة، وعدد غفير من أساتذة ودكاترة المعهد، الذى يقع فى بكنيسة القديس مارجرجس فى المعادى.

يكرم البابا تواضروس، خلال الحفل الذي يقام بمسرح الأنبا رويس، ما يقرب من 250 فردًا، من بينهم عدد من الكهنة، قاموا بدراسة عدد كبير من الدورات التى تهدف لتنميه الفرد والمجتمع، ومساعدة من يعانى من الإدمان بكافة أشكاله، ومعالجة المشكلات الأسرية.