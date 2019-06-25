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اليمن يخاطب الأمم المتحدة للضغط على الميليشيا بشأن خزان صافر العائم

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:01 م
اليمن يخاطب الأمم المتحدة للضغط على الميليشيا بشأن خزان صافر العائم أنطونيو جوتيريش
عدن (أ ش أ)

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وجهت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء، خطابا إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش؛ للضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية للسماح بوصول فريق فني من الأمم المتحدة إلى خزان صافر العائم في رأس عيسى بمحافظة الحديدة.

وأوضحت الحكومة - في رسالة بعثها نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي - أن ميليشيا الحوثي مازالت ـ منذ 27 مايو ـ تمنع وصول فريق الأمم المتحدة إلى الخزان لإجراء تقييم أولي لحالته، والذي يتعرض لتآكل قد يتسبب في كارثة بيئية في البحر الأحمر ستؤثر على اليمن والإقليم.

وأكد الحضرمي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - حرص الحكومة ومطالبتها المستمرة منذ فترة طويلة بوضع حلول لهذه القضية المهمة، لافتا إلى أن الحكومة قدمت كل التسهيلات للأمم المتحدة في هذا الشأن وفي انتظار تقييم الخبراء ليتم وضع حلول ناجعة لهذه القضية، محملا مليشيات الحوثية المدعومة من إيران مسئولية حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية اليمنية خاطبت الأمم المتحدة وهيئاتها مرارا، وطلبت مساعدتها لتقييم وضع خزان صافر وتنفيذ الصيانة اللازمة أو تفريغ كمية النفط المخزن بداخله؛ خشية حدوث تسريب نفطي سيتسبب بكارثة بيئية خطيرة.

 


اليمن

الحوثيين

الحرب فى اليمن

الامم المتحده

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