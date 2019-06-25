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النيابة تستمع لأقوال فتاة تعرضت لاعتداء جنسى بالطالبية وتعرضها على الطب الشرعى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:42 م
النيابة تستمع لأقوال فتاة تعرضت لاعتداء جنسى بالطالبية وتعرضها على الطب الشرعى اعتداء جنسى - ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال "إ.ش" 17 عامًا فتاة، اتهمت عاطل بالاعتداء الجنسي عليها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها، وعرضها على الطب الشرعى لتوقيع الكشف عليها.
 
وكشفت التحقيقات، أن الفتاة اعتادت الذهاب لمنزل جدها والمكوث معه لأيام من أجل خدمته، وأنها فى طريق عودتها تقابلت مع المتهم البالغ من العمر 40 عام بميدان الجيزة.
 
وتابعت التحقيقات، أن المتهم استدرج الفتاة بعدما لاحظ عليها معاناتها من مرض عقلي، الى منزله وطلب منها الإقامة معه، وهناك اعتدى عليها جنسياً، وبعد ذلك تواصل مع أسرتها هاتفيًا واتفق مع والدها على مقابلته وتسليمها إليه، بعدما أدعى أنه عثر عليها بعدما ضلت طريق عودتها للمنزل.،
   
واضافت التحقيقات، أنه فور عودة الفتاة لمنزلها روت لأسرتها ما حدث معها فتوجه والدها لقسم الشرطة وقام بتحرير محضر بالواقعة.
 
كان قسم شرطة الطالبية تلقى بلاغًا من والد الفتاة الذى يعمل سائق يتهم فيه عاطل بالإعتداء الجنسي على نجلته واحتجازها بمنزله، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

اعتداء جنسي

اغتصاب

هتك عرض

الطالبية

جرائم جنسية

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