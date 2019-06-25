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المغرب تعلن تفكيك خلية إرهابية تنتمى لداعش بضواحى مراكش

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:06 م
المغرب تعلن تفكيك خلية إرهابية تنتمى لداعش بضواحى مراكش داعش ارشيفية
أ ش أ

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 أعلنت السلطات المغربية اليوم الثلاثاء تفكيك خلية إرهابية مكونة من 4 أفراد تترواح أعمارهم ما بين 25 و40 سنة، وينشطون بمنطقة (الحوز) بضواحي مراكش.
 
وذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي - في بيان أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء - أن التحقيقات الأولية أفادت بأن زعيم هذه الخلية الإرهابية الموالية لداعش، قام باستقطاب أفراد مجموعته، ونسج علاقات مشبوهة مع عناصر تنشط بالخارج، بهدف التخطيط والإعداد من أجل تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة بالمملكة باستعمال عبوات ناسفة، وذلك تماشيا مع الأجندة التخريبية لداعش.
 
وأوضح البيان أن السلطات عثرت على بقايا مواد كيميائية وسوائل مشبوهة ومعدات تم استعمالها لتحضير مواد متفجرة، والتي سيتم إخضاعها للفحص، كما تم أيضا حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء ومنظار ومبالغ مالية وكذا دراجة نارية، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلي العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

خلية إرهابية

المغرب

داعش

عبوات ناسفة

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