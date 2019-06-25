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"القوى العاملة" بالوادى الجديد: توفير 222 فرصة عمل للشباب بالقطاع الخاص

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:39 م
"القوى العاملة" بالوادى الجديد: توفير 222 فرصة عمل للشباب بالقطاع الخاص محافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أكد أحمد طليب مدير عام القوى العاملة بالوادى الجديد، أن مكاتب التشغيل تواصل صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة على مستوى المحافظة، بعدما تم مراجعة مستندات عدد 2140 عاملا بواقع 200 جنيه لكل عامل، وذلك حتى أول يوليو المقبل، بالإضافة إلى الصرف عن طريق مكاتب البريد للعمالة فى المناطق المتباعدة والقرى على مستوى المراكز.
 
وقال  طليب، اليوم الثلاثاء، في بيان صحفي، إن مكاتب التشغيل التابعة للمديرية تسعى جاهدة إلى توفير فرص عمل للشباب، حيث يوجد 222 فرصة عمل على مستوى المراكز في المصانع، بالإضافة إلى بدء مكتب تشغيل الخارجة المطور في تلقى طلبات الراغبين للإلتحاق بالدورات التدريبية، التي سيتم تنفيذها بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية بالخارجة، للتدريب على مهن التفصيل والخياطة للفتيات، وتوصيلات الكهرباء واللحام بالكهرباء والأكسجين للذكور، ومدة الدورة 3 شهور ويحصل المتدرب على بدل انتقال بواقع 10 جنيهات يوميًا، بالإضافة إلى حصوله على شهادة خبرة في نهاية الدورة التدريبية.
 
وأشار، إلى ضرورة إحضار صورة البطاقة وشهادة الميلاد والمؤهل الدراسى، للمتدرب لضمان قبوله في الدورة التي ستبدأ أول يوليو.
 
 

محافظه الوادى الجديد

فرص عمل

القوى العامله

مكاتب تشغيل

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