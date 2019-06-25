القبض على سائق وراء سرقة سيارة من داخل جراج بمنطقة شبرا

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على سائق لسرقته سيارة من داخل جراج سيارات بعد مغافلة السايس فى شبرا، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكن مباحث قسم شرطة شبرا، من ضبط سائق مقيم دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثانٍ بالقليوبية، لارتكابه واقعة سرقة سيارة أحد الأشخاص، عقب تركها أمام الجراج الكائن أسفل العقار سكنه، وتسليم مفتاح التشغيل لسايس الجراج.

وقام باستقلال السيارة المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام "المفتاح الأصلى للسيارة" بقصد مساومة مالكها على إعادتها مقابل مبلغ مالى، وأضاف بمغافلة سايس الجراج، والاستيلاء على مفتاح تشغيل السيارة والاستيلاء عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.