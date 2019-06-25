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"الغذاء العالمى": الحوثيون منعوا دخول شحنة غذائية لـ 100 ألف عائلة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:47 ص
"الغذاء العالمى": الحوثيون منعوا دخول شحنة غذائية لـ 100 ألف عائلة الحوثيون ـ صورة أرشيفية
نيويورك (أ ش أ)

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قال برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن ميليشيات الحوثى منعت دخول شحنة كانت ستطعم نحو 100 ألف عائلة على حافة المجاعة فى اليمن.

وأوضح مسؤول عن البرنامج وفقًا لقناة "سكاى نيوز" عربية، أن ميليشيات الحوثى أمرت بمنع دخول ما يزيد عن 8 آلاف طن من "الطحين"، أرسلها البرنامج إلى ميناء الحديدة بزعم أن الشحنة مليئة بالحشرات، مضيفًا أن فحصًا لاحقًا للشحنة المتوقفة الآن فى عمان أظهر أنها نظيفة.

ونفى برنامج الغذاء العالمى، فى وقت سابق، اتهامات ميليشيات الحوثى بالفساد وإرسال أغذية فاسدة إلى اليمن، مشددًا على أنه يعمل عن كثب من أجل ضمان تلبية كافة المواد الغذائية التى يتم تسليمها للمحتاجين، وفقا للمعايير العليا للسلامة.

 


برنامج الغذاء العالمى

الحوثيون

اليمن

الحرب فى اليمن

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