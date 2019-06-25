الصين تجرى بنجاح اختبارات على طائرة شحن كبيرة بدون طيار

بكين (أ ش أ)

أجرت جامعة الدفاع الوطنى الصينى التابعة لجيش التحرير الشعبى اختبارات ناجحة على طائرة شحن كبيرة بدون طيار.

وقال رئيس كلية اللوجستيات المشتركة بالجامعة "لى روى شينج" -فى بيان اليوم الثلاثاء، إن الاختبارات أجريت فى تشانجيه بمقاطعة قانسو شمال غربى الصين، موضحا أن الاختبارات شملت التحميل السريع، وتنفيذ رحلات طويلة ومتوسطة المسافة، والإنزال الجوى الذكى.

وأضاف شينج أن هذه هى المرة الأولى التى تحمل فيها طائرة صينية بدون طيار أكثر من 500 كيلو جرام من الشحن، وتغطى مسافة أكثر من 500 كيلومتر، متابعا أنه تم تجهيز الطائرة بنظام للسيطرة على الطيران، ونظام للقياس، ونظام للإنزال الجوى الذكى، وكان أداؤها جيدا أثناء الاختبارات.