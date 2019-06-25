السعودية تشارك فى ورشة عمل "السلام من أجل الازدهار" فى البحرين

وكالات الأنباء

تشارك المملكة العربية السعودية فى ورشة عمل "السلام من أجل الازدهار" التى تنظمها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية يومى 25 و 26 يونيو، بوفد برئاسة وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، وعضوية كل من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد آل الشيخ، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وتأتى مشاركة المملكة فى هذه الورشة استمراراَ لمواقفها الثابتة ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية ومساندتها للشعب الفلسطينى الشقيق، لتحقيق ما يضمن له الاستقرار والنمو والعيش الكريم.

وتجدد المملكة العربية السعودية تأكيدها على موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحلها وفق مبادرة السلام العربية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وتدعو لتتشارك الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل.

كما تؤكد المملكة دعمها جميع الجهود الدولية التى تهدف إلى ازدهار المنطقة وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.