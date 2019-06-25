سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

السجن 7 سنوات لعامل قتل شقيقه المسجل خطر لخلافات عائلية بينهما فى سوهاج

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:22 م
السجن 7 سنوات لعامل قتل شقيقه المسجل خطر لخلافات عائلية بينهما فى سوهاج سجن - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "وليد.م.م" 41 سنة عامل بالسجن 7 سنوات لاتهامه بقتل شقيقه المجنى عليه "رأفت" 40 سنة مسجل خطر، بأن أطلق النار عليه من سلاح خرطوش بناحية قرية المحامدة القبلية دائرة مركز سوهاج بسبب خلافات عائلية.

 

وصدر القرار برئاسة المستشار جمال الشريف وعضوية المستشارين عمرو محمود على وناجح عبد الحميد محمد بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

 

تعود أحداث الواقعة الى عام 2017 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مركز شرطة سوهاج يفيد بوفاة أحد الأشخاص عقب إصابته بطلق نارى.

 

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات بوصول المجنى عليه "رأفت.م" 40 سنة يقيم بناحية المحامدة القبلية دائرة المركز إلى المستشفى جثة هامدة إثر إصابته برش خرطوش بالصدر والوجه والرأس، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه بسبب خلافات عائلية بينهما حيث قام بإطلاق النار عليه حتى لقلا مصرعه فى الحال وتم نقله إلى مستشفى  جثة هامدة .

 

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


محكمة الجنايات

سوهاج

جريمه قتل بسوهاج

جنايات سوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة