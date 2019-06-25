السجن 7 سنوات لعامل قتل شقيقه المسجل خطر لخلافات عائلية بينهما فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "وليد.م.م" 41 سنة عامل بالسجن 7 سنوات لاتهامه بقتل شقيقه المجنى عليه "رأفت" 40 سنة مسجل خطر، بأن أطلق النار عليه من سلاح خرطوش بناحية قرية المحامدة القبلية دائرة مركز سوهاج بسبب خلافات عائلية.

وصدر القرار برئاسة المستشار جمال الشريف وعضوية المستشارين عمرو محمود على وناجح عبد الحميد محمد بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة الى عام 2017 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مركز شرطة سوهاج يفيد بوفاة أحد الأشخاص عقب إصابته بطلق نارى.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات بوصول المجنى عليه "رأفت.م" 40 سنة يقيم بناحية المحامدة القبلية دائرة المركز إلى المستشفى جثة هامدة إثر إصابته برش خرطوش بالصدر والوجه والرأس، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه بسبب خلافات عائلية بينهما حيث قام بإطلاق النار عليه حتى لقلا مصرعه فى الحال وتم نقله إلى مستشفى جثة هامدة .

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.