السجن 3 سنوات و15 سنة مشدد لأب وابنه ضبطا بحوزتهما بانجو وأسلحة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عامل وابنه، بالسجن 3 سنوات للأول، والسجن المشدد 15 سنة للثانى، للاتجارهما فى المواد المخدرة.

وصدر الحكم، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التونى، ووليد المهدى، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية 5153 لسنة 2016، جنايات مركز شرطة صان الحجر، ليوم 21 سبتمبر 2016، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغًا بورود معلومات، عن قيام كلا من "ع ال إ" 42 سنة، مقيم بالمنزلة بالدقهلية، وابنه "م.ع.ال" بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة صان الحجر.

وتمكنت قوة من مباحث المركز، برئاسة النقيب محمد عرفة، معاون مباحث صان الحجر، من ضبط المتهمان حال استقلالهما دراجة بخارية بقيادة الأول، وبحوزتهما 3 لفافات لنبات "البانجو" المخدر، وسلاح نارى بقصد الإتجار، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمان لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.