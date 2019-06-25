الرئيس العراقى يلتقى وزير خارجية بريطانيا ويشدد على تكثيف جهود ترسيخ السلام

كتب : أحمد جمعة

أكد الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، رغبة العراق بتطوير علاقاته مع المملكة المتحدة البريطانية، وحرصه على تعزيز التعاون المشترك فى المجالات كافة.

وأشار الرئيس العراقى خلال لقائه اليوم الثلاثاء فى لندن، وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت ،إلى ضرورة التنسيق والعمل بين البلدين بشأن تكثيف جهود ترسيخ السلام فى المنطقة وتحقيق الاستقرار والأمن وبما يحقق التقدم والرفاهية للبلدان والشعوب.

بدوره جدد وزير خارجية بريطانيا دعم بلاده للعراق على مختلف الصعد، وسعيها لتوثيق عُرى الصداقة، مشيداً بدوره المحوري ازاء الازمات في المنطقة، مؤكدً اهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا، والتطورات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية.