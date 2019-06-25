الذهب يسجل أعلى سعر فى 2019 وعيار 21 يرتفع لـ662 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية، حيث صعد سعر الذهب قبل قليل بقيمة 5 جنيهات، ليصعد سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر لـ 662 جنيها للجرام، ويصبح إجمالى ارتفاع الذهب اليوم 11 جنيها حتى كتابة هذه السطور.

وتشهد أسعار الذهب، على مدار الأيام الخمسة الماضية، ارتفاعات متتالية طوال فترة التداول على المعدن النفيس، ليسجل الذهب عالميا أعلى مستوى له منذ 6 سنوات، وفى مصر يسجل الذهب أعلى سعر له منذ مطلع العام الجارى.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 18 يسجل 567 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 662 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 757 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5296 جنيها

أوقية الذهب 1430 دولارا

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب تشهد صعودا مستمرا منذ اجتماع مجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكى الأربعاء الماضى، مضيفاً أنه "ورغم تثبيت الفائدة عند معدل 2.25% و2.50%، لكن الإشارة إلى استعداد المجلس لخفض أسعار الفائدة فى المستقبل، انعكس على الأسواق العالمية بشكل ملحوظ وصعد المعدن النفيس على إثر هذه الوقائع.

وأضاف واصف لـ"اليوم السابع"، أن تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية المنافسة، وكذلك تعرضه لأكبر خسارة أسبوعية في 4 أشهر في الأسبوع الماضي، كل هذا جاء نتيجة فتح البنك المركزي الأميركي الباب أمام احتمال خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل.

وأعلنت لجنة السوق المفتوح فى أمريكا، أنها ستواصل متابعة البيانات الاقتصادية الصادرة عن كثب فى ظل تزايد الشكوك حول النمو الاقتصادي، وأنها ستتخذ قرارات حسب الحاجة للحفاظ على مستويات النمو.

يشار إلى أن 9 أعضاء داخل أروقة المجلس الفيدرالى لصالح الإبقاء على الفائدة، بينما عارض رئيس البنك المركزى بمدينة "سانت لويس" "جيمس بولارد" القرار مفضلاً خفض الفائدة ربع نقطة.