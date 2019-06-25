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الحكم عاما لعاطل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:21 م
الحكم عاما لعاطل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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قضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى، وعضوية المستشار شريف كامل عادلى، المستشار علاء سمير حسن، المستشار محمد عبد العليم رضوان، بحبس "سليمان.ح.س"، عاما، وذلك لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم منوف.
 
وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن الرائد مصطفى حسانين رئيس مباحث قسم منوف، من ضبط "سليمان .ح،س"، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم منوف، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بقصد الإتجار وترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 
 
 

محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

جنايات شبين الكوم

مواد مخدره

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