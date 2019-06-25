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والانتهاء من تحديث بيانات الموظفين نهاية 2020..

التنظيم والإدارة:صرف علاوة الترقية للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية يوليو

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:08 م
التنظيم والإدارة:صرف علاوة الترقية للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية يوليو صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتبت- هبة حسام

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أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حرص الحكومة على الحفاظ على حقوق الموظفين المالية والإدارية ، مشيرا الى أن  تحديد الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المستحقين للترقية، هى مسئولية كل وزارة وجهة مخاطبة بالقانون . 
وقال الشيخ فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع  " ،  أن تطبيق قرار العلاوة وتاريخ استحقاقها يبدأ من 1 يوليو المقبل، حتى وإن تأخرت أى وزارة فى إرسال عدد المستحقين لديها عن هذا الموعد سيتم تطبيق العلاوة فى هذه الحالة بأثر رجعى.
 
وكان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، أعلن يوم الخميس الماضى،  عن القرار رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، حيث نص القرار ، على أن يرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينين قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن 5 سنوات حتى 30/6/2019 إلى المستوى الوظيفى الرابع "ب"، مطالبا كافة الجهات الحكومية المخاطبة بأحكام القانون بتسوية أوضاع موظفيها قبل 30 يونيو الجارى.
 
وفى سياق متصل، أضاف "الشيخ"، أنه من المقرر  الانتهاء من حصر وتحديث بيانات جميع موظفى الدولة بنهاية عام 2020، مشيرا فى تصريحاته إلى أن الجهاز انتهى من تحديث بيانات موظفى الوزارات، وجارى حاليا العمل على تحديث الملف الوظيفى للعاملين بالجهات التابعة للوزارات، على أن يعقبها المحافظات ، كما لفت رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إلى أنه سيتم سد العجز أو الفائض فى بعض التخصصات والوظائف داخل الجهاز الإدارى للدولة من خلال التعاقد الوظيفى المؤقت.
 
 
 
 
 

الخدمة المدنية

علاوة الترقية

الجهاز الادارى

التنظيم والادارة

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