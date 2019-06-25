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التمثيل التجارى: زامبيا تعلن عن مناقصتين لأعمال التشييد بقيمة 250 مليون دولار

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:42 م
التمثيل التجارى: زامبيا تعلن عن مناقصتين لأعمال التشييد بقيمة 250 مليون دولار أحمد عنتر رئيس التمثيل التجارى
كتب – إسلام سعيد

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أعلن السكرتير الثاني التجارى أحمد الديب رئيس المكتب التجاري في لوساكا، أن وكالة تطوير الطرق الزامبية طرحت مناقصتين حكومتين لمشروعات تصميم وإنشاء وإعادة تأهيل وصيانة عدد من الطرق فى المقاطعة الشمالية بدولة زامبيا بإجمالى طول يبلغ نحو 403 كيلو متراً، وبقيمة إجمالية متوقعة تبلغ نحو 250 مليون دولار.

وأضاف فى بيان له، "تبلغ فترة التعاقد لهذين المشروعين خمس سنوات، يتم خلال أول سنتين منها قيام الشركات التي سيتم التعاقد معها بإعداد تصميم مفصل لجميع أعمال إعادة التأهيل والتحسين المطلوبة لرفع كفاءة الطرق، واستبدال أنابيب الصرف 600 مم بأنابيب صرف 900 مم، والقيام بأعمال التحسين في أقسام الطرق المختارة، فضلاً عن صيانة أو استبدال المعابر الرئيسية لنهر زامبيزي، وإنشاء البنية التحتية المجتمعية مثل حظائر التخزين، ومنافذ التسوق، ومواقف حافلات النقل وغيرها من خدمات ذات صلة بمشروعات تأهيل الطرق.

ووفقا لشروط المناقصتين، فيتعين على الشركات المنفذة للمشروع خلال السنوات الثلاث التالية، الحفاظ على مستويات الخدمة التي تحققت على الطرق في جميع الأوقات عن طريق إجراء الصيانة الدورية، بما في ذلك إعادة رصف الطرق عند الاقتضاء.

وفقاً للشروط العامة للمناقصات الدولية التى أعلن عنها التمثيل التجارى، فإن الموعد النهائى لتقديم شركات المقاولات والإنشاءات المصرية للحصول على هذه المشروعات هو 20 سبتمبر 2019، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروعات المشار إليها في ديسمبر 2019 لفترة تنفيذ تستغرق 5 سنوات حتى عام 2024.

 

 


التمثيل التجارى

الفرص التصديرية

اخبار الاقتصاد

زامبيا

الاتحاد الافريقى

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