التحالف العربى: القبض على أمير تنظيم داعش فى اليمن "أبو أسامة المهاجر"

أعلن التحالف العربى، اليوم الثلاثاء القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن "أبو أسامة المهاجر"، مشيرا إلى أن العملية قامت بها القوات الخاصة السعودية والجيش اليمنى، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.