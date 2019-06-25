الرئيسية أخبار عاجلة التحالف العربى: القبض على أمير تنظيم داعش فى اليمن "أبو أسامة المهاجر" الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:12 م تركى المالكى كتب: محمد جمال مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلن التحالف العربى، اليوم الثلاثاء القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن "أبو أسامة المهاجر"، مشيرا إلى أن العملية قامت بها القوات الخاصة السعودية والجيش اليمنى، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية. التحالف العربى اليمن أبو أسامة المهاجر القوات السعودية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة اليمن يخاطب الأمم المتحدة للضغط على الميليشيا بشأن خزان صافر العائم الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:01 م اليمن: اتفاق السويد لم يعد خطوة نحو السلام بل سلاحا بيد الميليشيات وإيران الثلاثاء، 25 يونيو 2019 06:58 ص إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية الإثنين، 24 يونيو 2019 08:24 ص مسلحون يفجرون خط أنبوب لنقل النفط الخام شرقى شبوة فى اليمن الإثنين، 24 يونيو 2019 06:01 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها 10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو 10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين المزيد من Trending Plus
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