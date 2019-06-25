الإسكان: بدء تنفيذ مشروع محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة بطول 12 كم

كتب أحمد حسن

أكد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع محور ترعة الزمر، بمحافظة الجيزة، على المسار المغطى لترعة الزمر فى المسافة بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى بالقرب من ميدان المنيب، والقوس الشمالى للطريق الدائرى بمنطقة إمبابة، بطول 12 كم.

وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن المحور يتقاطع مع (شارع مستشفى الصدر- شارع الثلاثين- شارع خاتم المرسلين - شارع الهرم - شارع فيصل - محور صفط اللبن - شارع جامعة الدولة العربية - شارع ناهيا - محور 26 يوليو - شارع مطار إمبابة)، ويتم حالياً العمل فى تنفيذ القطاع الأول من المشروع فى المسافة من دائرى المنيب جنوباً حتى محور صفط اللبن بطول 5 كم، مشيراً إلى أنه تم تقسيم القطاع الأول إلى 3 أجزاء للعمل بالتوازى بطول هذا القطاع الذى يشكل رابطاً بين دائرى المنيب، وشوارع (مستشفى الصدر- خاتم المرسلين - الثلاثينى - الهرم - فيصل)، ومحور صفط اللبن، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا القطاع خلال عام.

وأضاف اللواء محمود نصار "يتضمن المشروع إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3 – 4) حارات مرورية فى كل اتجاه، بالإضافة إلى تطوير الطريق السطحى لخدمة الحركة المرورية للأهالى بالمناطق التى يمر بها المشروع، وبعرض (2 – 3) حارات مرورية فى كل اتجاه، بجانب إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى والشوارع والمحاور المرورية الرئيسية المُتقاطع معها".

وأكد رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن المشروع يهدف لحل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، موضحاً أن المحور الجديد يُعد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويعتبر المحور استكمالاً لطريق دائرى حول مدينة الجيزة بالتكامل مع محور المريوطية والقوس الغربى من الطريق الدائرى.

وأضاف المهندس محمد الكيلانى، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى إن المحور يوفر أيضاً مداخل جديدة لمدينة الجيزة، والتى تعانى من قلة مداخل الربط مع محافظة القاهرة، مما يقلل زمن الرحلات وأزمنة التأخير للحركة المرورية بين محافظتى القاهرة والجيزة، كما يشكل المحور طريقاً دائرياً حول محافظة القاهرة يقلل الوقت والمسافة من استخدام القوس الغربى للطريق الدائرى، ويوفر المحور نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربى للطريق الدائرى مما يوفر استهلاك الوقود وتقليل وقت الرحلات وخفض التلوث.

وأوضح المهندس محمد الكيلانى، أن جهاز تعمير القاهرة الكبرى، يتقدم بالاعتذار للأهالى قاطنى المناطق التى يمر بها مسار المشروع، عن الإزعاج الناتج عن أعمال التنفيذ، واعداً إياهم بالعمل الجاد لسرعة إنجاز المشروع المهم الذى يخدم أهالى محافظة الجيزة.