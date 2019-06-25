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"الإسكان": بدء تنفيذ أعمال الطرق بالمرحلة العاجلة بمدينة ملوى الجديدة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:16 ص
"الإسكان": بدء تنفيذ أعمال الطرق بالمرحلة العاجلة بمدينة ملوى الجديدة رصف الطرق-ارشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز تنمية مدينتي الفشن وملوي الجديدتين، البدء في تنفيذ أعمال الفرمة لطرق المرحلة العاجلة بمدينة ملوي الجديدة بمساحة 800 فدان، مؤكداً توافر جميع معدات تنفيذ الأعمال اللازمة، بالإضافة إلي أعمال الحفر لأساسات العمارات بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر.
 
وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار سعي وزارة الإسكان لتنفيذ الخطة المتكاملة لتنمية مدن صعيد مصر، ولاسيما بإنشاء مدن جديدة بتلك المنطقة، لتصبح مدينتا الفش وملوي الجديدتين أحدث مدينتين سيتم إقامتهما بمدن الصعيد، وكذا في إطار دور وجهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدك نحو توفير وحدات سكنية متميزة بتلك المدن تماشياً مع رؤية الدولة في توفير مسكّن ملائم للمواطنين.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

اخبار المدن الجديده

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