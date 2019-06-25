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استجابة لـ"اليوم السابع".. رفع أكوام القمامة بشوارع شبين القناطر

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:44 م
استجابة لـ"اليوم السابع".. رفع أكوام القمامة بشوارع شبين القناطر رفع أكوام القمامة بشوارع شبين القناطر
القليوبية-نيفين طه

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فى استجابة لما نشره "اليوم السابع"، عن انتشار أكوام القمامة ومحاصرتها شوارع مدينة شبين القناطر، أصدر غريب أحمد على عارف رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، توجيهاته لسرعة رفع القمامة وجميع المخلفات بصفة مستمرة وتمت بالفعل رفع جميع القمامة من شوارع المدينة، وإزالة أسباب الشكوى وجارى المتابعة المستمرة لحالة النظافة بدائرة مركز ومدينة شبين القناطر .

وكان حالة من الاستياء والغضب سادت بين أهالى مدينة شبين القناطر، بسبب وجود أكوام القمامة بشوارع المدينة، مما أدى لانتشار الأمراض والروائح الكريهة، وطالب الأهالى المسئولين بضرورة حل تلك المشكلة ورفع تلك القمامة حرصا على حياة المواطنين.

رفع أكوام القمامة بشوارع شبين القناطر (5)
رفع أكوام القمامة بشوارع شبين القناطر

 

رفع أكوام القمامة بشوارع شبين القناطر (6)
رفع أكوام القمامة بشوارع شبين القناطر

 

رفع أكوام القمامة بشوارع شبين القناطر (7)
رفع أكوام القمامة بشوارع شبين القناطر

 

رفع أكوام القمامة بشوارع شبين القناطر (1)
رفع أكوام القمامة بشوارع شبين القناطر 

 

رفع أكوام القمامة بشوارع شبين القناطر (2)
رفع أكوام القمامة بشوارع شبين القناطر 

 

رفع أكوام القمامة بشوارع شبين القناطر (3)
رفع أكوام القمامة بشوارع شبين القناطر

 

رفع أكوام القمامة بشوارع شبين القناطر (4)
رفع أكوام القمامة بشوارع شبين القناطر
 
 

اكوام القمامة

شبين القناطر

رفع القمامة

محافظة القليوبية

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