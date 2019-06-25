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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 8 قطاعات

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:55 ص
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 8 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 8 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% رابحا 22.940 نقطة ليصل إلى مستوى 5832.98 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.38% رابحاً 24.110 نقطة ليصل إلى مستوى 6390.57 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.45% رابحاً 21.080 نقطة ليصل إلى مستوى 4740.76 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 95.3 مليون سهم بقيمة 27.2 مليون دينار كويتى عبر 3575 صفقة.
 
وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 6.21%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.83%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.64%، تلاه قطاع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.33%. 
 
وجاء سهم "التعمير للاستثمار العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 6.67%، تلاه شركة رابطة الكويت والخليج النقل بنسبة 5.64%، ثم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 5.54%، فيما تصدر سهم "أم القيوين للاستثمارات العامة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.72% ثم بيان للاستثمار بنسبة 7.74%، ثم الديرة القابضة بنسبة 5.93%.

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