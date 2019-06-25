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ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:43 م
ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.50% رابحا 7.27 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.05 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والصناعة.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 6.9 مليون سهم، بقيمة قدرها 2.1 مليون دينار بحرينى.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 29.42% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الإسلامي بنسبة 2.56%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.06%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.92% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 2.38%، عقارات السيف بنسبة 0.98%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.04%.
 
 
 

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