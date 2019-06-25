ارتفاع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى لـ3.6 مليون طن إبريل الماضى

كتبت – مروة الغول

كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعى، حيث بلغ 3.6 مليون طن خلال شهر إبريل الماضي مقارنة بحجم استهلاك محلى بلغ 3.4 مليون طن الغاز الطبيعى خلال نفس الشهر من العام 2018.

كما كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية بلغ 2.5 مليون طن خلال شهر إبريل الماضى، كما بلغ حجم الاستهلاك من المنتجات البترولية، خلال نفس الشهر من العام الماضي 2.5 مليون طن.

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة إنتاج الزيت الخام من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وتنفيذ مشروعات لتنمية الحقول، وحفر الآبار الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج، لزيادة الإنتاج إلى 700 ألف برميل زيت خام، ومتكثفات خلال العام المالى 2019-2020.