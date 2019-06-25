إيران: عقوبات أمريكا ضد خامنئى تعنى نهاية الدبلوماسية

دبى (رويترز)

قالت إيران اليوم الثلاثاء، إن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على الزعيم الأعلى للبلاد، وكبار المسئولين الآخرين أغلق بشكل دائم طريق الدبلوماسية بين طهران وواشنطن.

وقال عباس موسوى المتحدث باسم وزارة الخارجية على تويتر "فرض عقوبات غير مجدية على الزعيم الأعلى الإيرانى (آية الله على خامنئى وزعيم الدبلوماسية الايرانية (وزير الخارجية محمد جواد ظريف) يمثل إغلاقا دائما لمسار الدبلوماسية".

وأضاف "إدارة ترامب اليائسة تدمر الآليات الدولية الراسخة للحفاظ على السلام والأمن العالميين".