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إيران تعثر على أجزاء جديدة من حطام طائرة أمريكة مسيرة أسقطها الحرس الثورى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:27 م
إيران تعثر على أجزاء جديدة من حطام طائرة أمريكة مسيرة أسقطها الحرس الثورى حطام الطائرة الامريكية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قال الحرس الثورى الإيرانى إنه تم العثور على أجزاء أخرى من حطام الطائرة الأمريكية المسيرة التى أسقطها الدفاع الجوى للقوة الجوفضائية التابعة للحرس يوم الخميس الماضى.

وبحسب وكالة فارس أكد المصدر العثور على أجزاء أخرى من حطام الطائرة الأمريكية المسيرة في سواحل جزيرة قشم جنوب إيران وقال، أن أجزاء أخرى من حطام الطائرة قد تم انتشالها من قبل قوات التعبئة البحرية.

وأضاف، أن هذه القطع من حطام الطائرة هي الأن تحت تصرف القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري.

واسقط الحرس الثورى الإيرانى الطائرة المسيرة من طراز جلوبال هوك بالمنظومة الصاروخية "3 خرداد" بدعوى اختراقها المجال الجوى الايرانى بينما رفض البنتاجون هذه الرواية وقال أن الطائرة لم تخترق المجال الجوى الايرانى، وعرضت الجمعة الماضية أجزاء من حطامها.

وكاد الحادث يشعل الحرب بين الطرفين وقال ترامب أن إيران ارتكبت خطأ جسيما، لكن تراجع الرئيس الأمريكى فى اللحظات الأخيرة عن الهجوم على عدة مواقع إيرانية.

 

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الحرس الثورى الايرانى

حطام طائرة

طائرة مسيرة

ايران

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