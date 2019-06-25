إقامة المنتدى الأول للدراسات العليا لكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية فى يوليو

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، على الدور الريادى لجامعة الإسكندرية فى إقامة المنتدى العلمى الأول لكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية للدراسات العليا (لحملة الماجستير والدكتوراه) خلال شهر يوليو المقبل، بهدف تنمية قدرات ومهارات التواصل والعرض لدى طلاب الدراسات العليا، والإطلاع على ما يقوم به الباحثون فى التخصصات المتقاربة مما يثرى المعرفة فى التخصص وما يتضمنه من تخصصات.

ويهدف المنتدى إلى فتح الآفاق لوضع تصورات لبرامج ودراسات بينية، وتنمية روح التعاون بين التخصصات المختلفة، وعرض الجوانب التطبيقية لخدمة المجتمع والجهات المستفيدة، وترسيخ فكرة مجموعات العمل وفكرة التجمعات البحثية من خلال إنشاء رابطة لخريجين الكليات والمعاهد من حملة الماجيستير والدكتوراه للتواصل بين الخريجين والطلاب المسجلين حاليا فى درجات الماجستير والدكتوراه.

وأشار الدكتور مختار يوسف، خلال انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث، إلى أن هذا المنتدى يعقد بكل كليات ومعاهد الجامعة، للاستفادة من الأبحاث والرسائل العلمية فى خدمة البحث العلمى فى مختلف العلوم وخدمة المجتمع ككل، وأضاف أن الخريجين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه يقومون بعرض أبحاثهم خلال المنتدى فى صورة عرض تقديمى أو ملصقات للمحاور الداخلية بكل كلية ومعهد، وخاصة الأبحاث الخدمية التى يمكن الاستفادة منها.