إصابة شخصين بحالة تسمم إثر استنشاق مبيد حشرى فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب شخصان، بحالة تسمم فسفورى أثر استنشاق مبيد حشرى بمركز الدلنجات بالبحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

وبالفحص، تبين ورود بلاغ لمركز شرطة الدلنجات، بوصول "ر. ع. ا" 30 سنة، و"ش.ص. ز" 24 سنة، مقيمان بمركز الدلنجات، إلى المستشفى العام، مصابين بحالة تسمم فسفورى لاستنشاقهما مبيد حشرى خلال رش الأراضى الزراعية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.