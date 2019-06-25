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إحالة أجنبى للجنايات بتهمة تهريب الحشيش داخل ملابسه عبر مطار القاهرة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:57 ص
إحالة أجنبى للجنايات بتهمة تهريب الحشيش داخل ملابسه عبر مطار القاهرة مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامى العام الأول، إحالة "فرنسي" للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بمحاولة تهريب كيلو حشيش بإخفائه داخل ملابسه الداخلية.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه أثناء إنهاء المتهم إجراءات دخوله للأرضى المصرية بمطار القاهرة، عثرت الأجهزة الأمنية على كيلو من جوهر مخدر الحشيش داخل ملابسه الداخلية، وتبين أن المتهم انتظر لحين تغيير نوبات العمل داخل الصالة واستلام الإدارة الجديدة لعملها، لمغافلة اللجنة أثناء التسليم والتسلم، وتقدم لإنهاء إجراءات وصوله من باريس وبتفتيشه عثر بحوزته على المواد المخدرة.

 

وأضافت التحقيقات، أن المتهم خلال التحقيقات طلب حضور مترجم من السفارة الفرنسية، وبالحضور أقر أنه تعرف على شخص مصرى وطلب منه تهريب كمية المخدرات لمصر مقابل مبلغ مالى كبير.

 

وأوضح المتهم أن "المصري" أخبره بتسهيل عملية التهريب عن طريق دفع رشاوى للأمن بمطار القاهرة، وأن مضمون الاتفاق بتهريب المخدرات بالطريقة المتفق عليها من مطار القاهرة ثم مقابلة أحد الأشخاص وتسليمه الكمية بالإضافة للحصول على جزء من المبلغ المالى والباقى عقب إتمام عملية التهريب.

 

وقررت النيابة إرسال عينة من الأحراز المضبوطة مع المتهم لمصلحة الطب الشرعى بقسم المعمل الكيمائى لفحص العينة وبيان ما إذا كانت تحتوى على مواد مخدرة من عدمه، كما أمرت بتفريغ التليفون المحمول الخاص بالمتهم، والاستعلام عن اسم الشخص المصري.

 


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