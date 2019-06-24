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6 حالات إيجابية فى تحليل المخدارت بين العاملين بوزارة الرى

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:50 ص
6 حالات إيجابية فى تحليل المخدارت بين العاملين بوزارة الرى تحليل المخدرات
كتبت أسماء نصار

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أعلنت وزارة الموارد المائية والرى نتيجة اختيار عينة عشوائية من موظفى وسائقى الوزارة، لتحليل المخدرات، وعددهم حوالى 300 فرد، حيث تبين وجود 6 حالات إيجابية من إجمالى العينة.

وأشارت الوزارة فى بيان رسمى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحالات الإيجابية من تحرير محاضر والتحفظ على العينات وإخطار هذه الحالات بنتائج تحليلاتهم، فى إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء وتنفيذا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية بشأن ضرورة إجراء تحليل المخدرات للعاملين بالدولة.

وقد تم التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة التضامن الاجتماعى من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الذى قام بتحديد أمس الأحد لإجراء تحليل المخدرات.

الجدير بالذكر انه حرصاً من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تحقيق مبدأ الشفافية والمصداقية فإنه يتم إعادة إجراء التحاليل الإيجابية مرة أخرى بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، قبل كتابة التقرير النهائى بشأن هذه الحالات، و يحق للموظف تقديم تظلم لمصلحة الطب الشرعى، وقد تم إخطار الحالات الإيجابية بهذا الإجراء.

 


الرى

المخدارت

مجلس الوزارء

تحليل المخدرات

نتيجة تحليل المخدرات لوزارة الرى

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