400 جنيه مصروفات ورسوم إدارية لاختبار القدرات بالكليات

كتب وائل ربيعى

كشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن الرسوم الإدارية المقررة من قبل وزارة التعليم العالى على الطالب لأداء اختبارات القدرات فى أى من الكليات العاملة بهذا النظام تبلغ العام الحالى 400 جنيه فى مقابل 350 جنيها للعام الماضى بزيادة 50 جنيها بتنسيق 2019.

وأضافت المصادر، أن هذه الرسوم يتم تسديدها بالكليات وهى عبارة عن رسوم الامتحان لكل اختبار من اختبارات القدرات، مشيرة إلى أنه إذا رغب الطالب فى أداء اختبار القدرات بكلية الفنون الجميلة على سبيل المثال يسدد هذه القيمة وإذا رغب أيضا فى أدائها بكلية التربية الموسيقية يسدد نفس المبلغ مرة أخرى.

وتتمثل الكليات التى تتطلب إجراء اختبارات القدرات إلى جانب مجموع الثانوية العامة للقبول بها فى كليات التربية الرياضية، وشعبتى التربية (الفنية والموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوى بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)، وكليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بنى سويف)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا.

ويأتى من بين كليات القدرات شعبتى التربية الفنية بكلتى (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، وكليات الإعلام