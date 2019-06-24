250 درجة حد أدنى لقبول خريجات الإعدادية بمعهد تمريض التأمين الصحى ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن المعهد الفنى للتمريض التابع لمستشفى التأمين الصحى ببنى سويف، عن شروط ومواعيد قبول ملفات الطالبات الجُدد خريجات الشهادة الإعدادية، للإلتحاق بالمعهد فى العام الدراسى الجديد 2019/2020 طبقًا لشروط وقواعد القبول.

وأكد الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير مستشفى بنى سويف للتأمين الصحى ورئيس مجلس إدارة المعهد، فى بيان له أن شروط وقواعد القبول تحددها الإدارة المركزية لتنمية القوى البشرية والإدارة العامة للتعليم الفنى بوزارة الصحة والسكان.

وأضاف رئيس مجلس إدارة المعهد، أنه تحدد شروط قبول ملفات الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية من إحدى مدارس "مركز بنى سويف" بحد أدنى 250 درجة ولا يقل سنها عن 15 سنة ولا يزيد عن 18 سنة، فى اول أكتوبر 2019م ، ويشترط ألا تكون متزوجة والإقرار بعدم الزواج خلال فترة الدراسة أو عدم طلب النقل من محافظة لأخرى.

وأكد "يحيى" أن ملف التقديم يتضمن الأوراق الآتية: "شهادة ميلاد كمبيوتر وصحيفة حالة جنائية وشهادة حسن سير وسلوك مختومة بخاتم الشعار من المدرسة التى حصلت منها على الشهادة الإعدادية وشهادة النجاح فى المرحلة الإعدادية وصورة بطاقة ولى الأمر أوالأم فى حالة وفاة الأب أو وإيصال كهرباء أو مياه أو غاز" بالإضافة لطلف التقديم الذى يتم شراؤه من إدارة المعهد بمبلغ 100 جنيه.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المعهد، أنه سيتم القبول طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة،ويشترط أن تجتاز الطالبة إختبارات "الاملاء فى اللغة العربية واللغة الإنجليزية والطبى والنفسى وكشف الهيئة والإختبار الشخصي".

وأشار الدكتور محمد يحيى، إلى أنه تحدد أن يتم بدء قبول الطلبات، لمدة شهر، اعتبارا من أول يوليو حتى 31 يوليو المقبل، وإختبار الاملاء فى اللغة العربية واللغة الإنجليزية، خلال الفترة من 2 حتى 8 أغسطس القادم، ثم يتم عمل الكشف الطبى للناجحين فى الإختبارين، خلال الفترة من 17 حتى 22 أغسطس، ثم المقابلة الشخصية و كشف الهيئة للائقات طبيًا، خلال الفترة من 24 حتى 31 أغسطس.