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وزير إيرانى: الهجمات الإلكترونية الأمريكية على أهداف إيرانية لم تكن ناجحة

الإثنين، 24 يونيو 2019 07:42 ص
وزير إيرانى: الهجمات الإلكترونية الأمريكية على أهداف إيرانية لم تكن ناجحة وزير الاتصالات الإيرانى
لندن (رويترز)

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قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانى، اليوم الاثنين، إن الهجمات الإلكترونية الأمريكية على أهداف إيرانية لم تكن ناجحة.

 

جاء ذلك بعد أيام من تقارير تفيد بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) شنت هجوما إلكترونيا تم التخطيط له منذ فترة طويلة لتعطيل أنظمة إطلاق الصواريخ فى البلاد.

 

وقال الوزير محمد جواد آذرى، فى تغريده على تويتر: "إنهم يحاولون بقوة، لكنهم لم ينفذوا أى هجوم ناجح".

 

وأضاف: "سألت وسائل الإعلام عما إذا كانت الهجمات الإلكترونية المزعومة ضد إيران صحيحة، نواجه الإرهاب الإلكترونى منذ فترة طويلة، فى العام الماضى حيدنا 33 مليون هجوم".

 

 


ايران

امريكا

الهجمات الالكترونية

الجيش الامريكى

البنتاجون

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