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وزارة العدل تفتتح محكمة شمال القاهرة بعد تطويرها وميكنتها الأربعاء المقبل

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:39 م
وزارة العدل تفتتح محكمة شمال القاهرة بعد تطويرها وميكنتها الأربعاء المقبل محكمة شمال القاهرة-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

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تفتتح وزارة العدل، الأربعاء المقبل، أعمال التطوير التقنى بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بعد تطويرها والانتهاء من تفعيل وتشغيل نظام الميكنة بها من الجيل الثانى فيها ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون التى تتبناها الدولة، وذلك لتيسير عملية التقاضى، من أجل سرعة الفصل والإنجاز فى القضايا، بما يحقق مبدأ العدالة الناجزة.

يأتى افتتاح محكمة شمال القاهرة ضمن خطة وزارة العدل، بتطوير المحاكم وميكنتها لتحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل فى القضايا.

يشمل مشروع ميكنة المحاكم من الجيل الثانى، ميكنة جميع إجراءات الدعوى، بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها، وذلك من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التى تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كقيد الدعوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، والمكاتب الخلفية المتخصصة التى تساهم فى جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الإلكترونى.

 

 


ميكنة المحاكم

وزارة العدل تفتتح محكمة

افتتاح محكمة شمال القاهرة

الجيل الثانى من ميكنة المحاكم

محكمة شمال القاهرة

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