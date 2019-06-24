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نائلة جبر: تقرير خارجية أمريكا عن الاتجار بالبشر تضامن إشادة بجهود مصر

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:05 ص
نائلة جبر: تقرير خارجية أمريكا عن الاتجار بالبشر تضامن إشادة بجهود مصر الدكتورة نائلة جبر
(أ.ش.أ)

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أكدت الدكتورة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر عن موضوع الاتجار بالبشر هو واحد من ثلاثة تقارير يصدرها الكونجرس الامريكى سنويا " حقوق الانسان ـ الحريات الدينية ـ حالة الإتجار بالبشر".

وقالت إن التقرير تحدث لأول مرة عن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى و توجيهاته المتكررة لتعزيز الحماية لضحايا الاتجار بالبشر وتشديده على أهمية تعزيز أنشطة الحماية والانتهاء من دار الإيواء الخاصة بتأهيل ضحايا الاتجار تأهيلا نفسيا وتدريب العاملين فيها يكون على مستوى عال من الكفاءة يتناسب بالتعامل مع هذه الفئة التى وقعت فى براثن هذه الجريمة النكراء.

وأشارت - فى تصريح صحفى لها على هامش ورشة العمل التى تنظمها اللجنة حول دور وسائل الإعلام فى مكافحة الاتجار بالبشر - إلى أن التقرير أخذ بالكثير من الحقائق الإيجابية بالنسبة لتعامل مصر مع هذه الجريمة خاصة فى مجال رفع كفاءة آلية الإحالة الوطنية التى تتعرف على الضحايا وتحيلهم لدور الإيواء، كما أشارت إلى الاتفاق المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى والمجلس القومى للأمومة والطفولة بشأن إنشاء أول دار متخصص لمأوى ضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال.

وقالت أن هذ التقرير وضع مصر فى الدرجة الثانية بين أربع درجات للعام الثانى على التوالى مما يعكس الجدية التى تتعامل بها مصر فى هذا الموضوع معززا بإرادة سياسية جادة وجهد حكومى متكامل.

وأوضحت أن التقرير تناول فقرات مطولة حول اللجنة وتعاونها مع الاتحاد الأفريقى خاصة خلال رئاسة مصر له وما بعد عام 2019، وتابعت أن التقرير تناول أيضا فى نقاطه الإيجابية الخريطة التى وضعتها اللجنة والخطوط الساخنة للمجلس القومى لحقوق الإنسان لمجلس القومى للأمومة والطفولة وسعى اللجنة للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لتعزيز حماية العمالة المنزلية لعقد العمل الاختيارى الخاص للعاملين بالمنازل إلى جانب قيام وزارة التضامن الاجتماعى بالعناية بالأطفال بلا مأوى.

 


الاتجار بالبشر

الرئيس السيسى

الخارجيه الامريكيه

حقوق الانسان

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