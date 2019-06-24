نائب وزير الخارجية الروسى يدين العقوبات الأمريكية على إيران

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أدان نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، العقوبات الجديدة التى من المقرر أن تفرضها الولايات المتحدة على إيران اليوم الاثنين.

وقال ريابكوف فى تصريح صحفى اليوم : "إن الولايات المتحدة لا توجد لديها اقتراحات محددة لبدء مفاوضات مع إيران، وأنها بدلا من ذلك تفرض عقوبات جديدة على طهران"، مضيفا أنه "يتعين أن ننتظر ونرى ما سيتم إعلانه من عقوبات جديدة ".

وأكد أن مزيدا من التعقيد يحدث حاليا في الظروف الاقتصادية والتجارية لإيران، لافتا إلى أن "كل هذا أمر خطير للغاية ويتعارض مع النهج، الذي تؤيده بلاده باستمرار"، معلنا إدانة موسكو لهذا النوع من السياسة الأمريكية.