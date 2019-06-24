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ميدفيديف يزور فرنسا اليوم لبحث التعاون الثنائى والوضع فى أوكرانيا وسوريا

الإثنين، 24 يونيو 2019 07:30 ص
ميدفيديف يزور فرنسا اليوم لبحث التعاون الثنائى والوضع فى أوكرانيا وسوريا ديمترى ميدفيديف
موسكو (أ.ش.أ)

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يبدأ رئيس الوزراء الروسى ديمترى ميدفيديف، زيارة لفرنسا، اليوم الاثنين، يجرى خلالها محادثات مع نظيره الفرنسى إدوار فيليب.

وقال النائب الأول لمدير ديوان الحكومة الروسية سيرجى بريخودكو فى تصريح صحفى اليوم: "نأمل أن يكون هذا الاجتماع بداية الطريق لتطوير العلاقات بين بلدينا"، مشيرا إلى أن لدى ميدفيديف وفيليب قضايا عديدة للمناقشة.

وأضاف: "نحن بالطبع على استعداد لاستقبال فيليب فى روسيا"، موضحا أن ميدفيديف سيبحث مع نظيره الفرنسى التعاون الثنائى فى التجارة والاقتصاد والاستثمار والوضع فى أوكرانيا وسوريا.

 

 


روسيا

فرنسا

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ديمترى ميدفيديف

ادوار فليب

التجارة

الاقتصاد

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