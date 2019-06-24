مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى الخليل

رام الله (أ ش أ)

اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، فى منطقة باب الزاوية، وعلى جسر حلحول بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من الرصاص الحي، وقنابل الغاز صوب المواطنين؛ ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا، كما استولوا على خيمة سكنية في قرية المفقرة جنوب بلدة يطا بمحافظة الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور إن قوات الاحتلال داهمت قرية المفقرة، واستولت على خيمه سكنية يقطنها المواطن قاسم حمامدة وعائلته، مستنكرا انتهاكات سلطات الاحتلال بحق المواطنين وممتلكاتهم، التي تسعى من خلالها إلى التضييق على المواطنين في تلك المناطق لحملهم على الرحيل عنها.