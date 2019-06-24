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منظمة العمل الدولية: 15% من سكان العالم من ذوى الاحتياجات الخاصة

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:50 م
منظمة العمل الدولية: 15% من سكان العالم من ذوى الاحتياجات الخاصة صورة ارشيفية
كتبت آمال رسلان

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قال إيريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن حوالي 15% من سكان العالم من ذوي الاحتياجات الخاصة ولهم الحق في العمل والاستمتاع.
 
وأشار إلى أن الكثير من ذوى الاحتياجات الخاصة حول العالم مهمشين، فى حين تعمل منظمة العمل الدولية لايجاد المساواة بين كل طبقات وشرائح المجتمع، وإزالة العوائق المتواجدة أمامهم خاصة فى قطاع السياحة وهو النمط الذى يطلق عليه السياحة الميسرة.
 
ولفت إلى أنه كان هناك مجهودات كبيرة لإحياء هذا النمط السياحى فى أوروبا، وهناك تنافس كبير بين الفنادق فى جذب تلك الشريحة والهدف هو التوسع فى دول آخرى.
 
وأضاف خلال منتدي السياحة الميسرة في المنطقة، إنه لا يمكن الوصول للأهداف المرجوة إلا بالعمل مع الشركاء والمنظمات الإقليمية والدولية، مشيرا إلي أن الدول الأوروبية تتنافس علي تطبيق مفاهيم السياحة الميسرة.

السياحة الميسرة

وزيرة السياحة

الجامعة العربية

السياحة العربية

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