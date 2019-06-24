منظمة السياحة العربية: قطاع السياحة المصرى يشهد إزدهارا بدعم الرئيس السيسى

كتبت آمال رسلان

أكد الدكتور بندر آل فهيد رئيس منظمة السياحة العربية أن السياحة العربية العربية شهدت تطورا كبيرا رغم الظروف التى مرت بها المنطقة فى السنوات الأخيرة، ووصلت فى فترة من الفترات إلى 45%، وأن "طموحنا تخطى هذا العدد".

ولفت إلى مايشهده القطاع السياحى فى مصر من تطور وازدهار، وهذا انعكاس لحالة الأمن فمصر تشهد امن واستقرار فخر للعرب جميعا، مشيرا إلى أن المنظمة منحت الرئيس عبد الفتاح السيسى قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة، تقديرًا لجهود مصر في تعزيز التعاون العربي في مجال السياحة.

وجاء ذلك خلال افتتاح منتدي السياحة الميسرة في المنطقة العربية، الذى تستضيفة القاهرة اليوم ويقام تحت رعاية وزارة السياحة، وجامعة الدول العربية بالتنسيق والتعاون مع المنظمة العربية للسياحة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ومنظمة العمل الدولية وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والمنظمة العربية للسياحة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وقال الدكتور بندر آل فهيد رئيس منظمة السياحة العربية أن السياحة الميسرة التى تهتم بذوى الاحتياجات الخاصة ليست بالأعداد القليلة، حيث يتميز كل سائح بعدد من المرافقين يتراون من 2 إلى 4 لذلك تساهم فى التنمية الاقتصادية، وأكد على أن تكون الندوات والمؤتمرات فى هذا الشأن أكثر فاعلية بتنفيذ التوصيات.