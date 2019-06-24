سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 12:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

مكتبة الإسكندرية تنظم معرض "أول مرة" بمشاركة 14 فنانًا وفنانة

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:14 م
مكتبة الإسكندرية تنظم معرض "أول مرة" بمشاركة 14 فنانًا وفنانة مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفتتح مكتبة الإسكندرية الساعة الخامسة مساء يوم الخميس القادم، الدورة الرابعة عشرة لمعرض "أول مرة" بقاعة المعارض الشرقية بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية

ويهدف المعرض إلى استقطاب شباب الفنانين والفنانات الواعدين فى المراحل الأولى من مشوارهم الفني، وقد بدأت تتبلور شخصيتهم الفنية وتأخذ شكلًا خاصًا بهم، ممن لم يقوموا بعرض أعمالهم الفنية فى معرض فردى من قبل، فيكون عرض أعمالهم من خلال معرض "أول مرة" وكأنه معرض فردى خاص بكلٍّ منهم.

وتعتز مكتبة الإسكندرية فى هذه الدورة بالمشاركة البارزة للفنانات المصريات الشابات. ويضم المعرض نحو 14 فنانًا وفنانة؛ وهم: إبراهيم عبد الهادي، أحمد الزلباني، إسراء كاظم، أميرة سعد، دينا نور الدين، رشا سالم، عبد الرحمن محمود، كريم رأفت، مارى جرجس، محمد عيد، ميران سمير، ميسون الزربة، هدى رجاء، ووئام علي.

ويتجه اختيار الأعمال المعروضة وطريقة عرضها نحو إظهار تجربة الفنان بشكل متكامل؛ حيث يستطيع المشاهد الإحساس بحالة خاصة وأصيلة تعبر عن توجه الفنان وليس مجرد التعرض لعمل أو عملين أو عدة أعمال منفصلة الموضوع لفنان واحد. ومن ثم، فإن هذا التناول ما يعطى هذا الزخم لتحقيق ظهور الفنانين وإبراز تجربتهم الفنية بشكل واضح.

ويستمر المعرض حتى يوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2019، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساءً، ماعدا الجمعة والسبت من الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى السابعة مساءً.

 

 

 


الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

معرض اول مرة

الفن التشكيلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عامر حسين: مكتبة الإسكندرية وافقت على دخول جماهير القارة السمراء مجانا

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:47 ص

الثلاثاء ..مكتبة الإسكندرية تنظم حفل تخرج طلاب شباب الصفوة الأفارقة

الأحد، 23 يونيو 2019 02:52 م

مكتبة الإسكندرية تُعيد نشر كتاب الإسكندرية القديمة لمحمود باشا الفلكى

الخميس، 20 يونيو 2019 12:34 م

مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن حياة العالم على مصطفى مشرفة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:07 م

رئيس جامعة الأزهر يحاضر فى مكتبة الإسكندرية حول معالجة النص اللغوى وتوثيقه

الأحد، 16 يونيو 2019 11:50 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة