مكتبة الإسكندرية تنظم معرض "أول مرة" بمشاركة 14 فنانًا وفنانة

الإسكندرية - جاكلين منير

تفتتح مكتبة الإسكندرية الساعة الخامسة مساء يوم الخميس القادم، الدورة الرابعة عشرة لمعرض "أول مرة" بقاعة المعارض الشرقية بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

ويهدف المعرض إلى استقطاب شباب الفنانين والفنانات الواعدين فى المراحل الأولى من مشوارهم الفني، وقد بدأت تتبلور شخصيتهم الفنية وتأخذ شكلًا خاصًا بهم، ممن لم يقوموا بعرض أعمالهم الفنية فى معرض فردى من قبل، فيكون عرض أعمالهم من خلال معرض "أول مرة" وكأنه معرض فردى خاص بكلٍّ منهم.

وتعتز مكتبة الإسكندرية فى هذه الدورة بالمشاركة البارزة للفنانات المصريات الشابات. ويضم المعرض نحو 14 فنانًا وفنانة؛ وهم: إبراهيم عبد الهادي، أحمد الزلباني، إسراء كاظم، أميرة سعد، دينا نور الدين، رشا سالم، عبد الرحمن محمود، كريم رأفت، مارى جرجس، محمد عيد، ميران سمير، ميسون الزربة، هدى رجاء، ووئام علي.

ويتجه اختيار الأعمال المعروضة وطريقة عرضها نحو إظهار تجربة الفنان بشكل متكامل؛ حيث يستطيع المشاهد الإحساس بحالة خاصة وأصيلة تعبر عن توجه الفنان وليس مجرد التعرض لعمل أو عملين أو عدة أعمال منفصلة الموضوع لفنان واحد. ومن ثم، فإن هذا التناول ما يعطى هذا الزخم لتحقيق ظهور الفنانين وإبراز تجربتهم الفنية بشكل واضح.

ويستمر المعرض حتى يوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2019، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساءً، ماعدا الجمعة والسبت من الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى السابعة مساءً.