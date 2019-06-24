مغاربة عن أقمصة الأسود فى بطولة الكان: يستحقون أجمل من ذلك

كتبت – هناء أبو العز

مع مشاركة المغرب فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، 2019 المنظم بمصر، وإعلان الجامعة الملكية لكرة القدم عن أقمصة الأسود التى سيخوض بها المباريات الأفريقية، خرج العشرات من مصممى الجرافيك المغاربة على منصات مواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن أقمصة الأسود الجديدة التى تتكلف إحدى الشركات العالمية بإنتاجها للمنتخب المغربى، وعبر عدد منهم، عن عدم إعجابهم بالأقمصة الجديدة، مؤكدين فى تعليقات متعددة "أن الأسود يستحقونَ أجمل من ذلك".



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واقترح العشرات من مصممي الجرافيك على منصة المصممون (Behance Morocco) العديد من الرموز الجديدة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث رأوْا أن الشعار الحالي للجامعة بات قديما، ويُمكن لطاقات مغربية تصميم أفضل منه، وفقًا لما نشره موقع"اليوم 24" المغربى.



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كما نشر العشرات من المصممين مقترحات جديدة لأقمصة الأسود على أشكال عدة، قالوا إنها على الأقل أفضل من أقمصة المنتخب المغربى الحالية.



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وأطلق مصممو الجرافيك هاشتاج بعنوان تشالنج_الجامعة_الملكية لنشر مزيدًا من الأعمال الفنية المتعلقة تصاميم الأقمصة والهوية البصرية للأسود.



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