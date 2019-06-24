مصرع 3 أشخاص وفقدان 3 آخرين فى فيضانات جنوب غربى الصين

بكين /أ ش أ/

أعلنت سلطات مقاطعة قويتشو جنوب غربى الصين، مصرع 3 أشخاص وفقدان 3 آخرين بسبب الفيضانات العارمة الناتجة عن الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها المقاطعة منذ أيام.

وذكرت سلطات المقاطعة، فى بيان اليوم الاثنين، أن الأمطار الغزيرة التى بدأت يوم الجمعة الماضى تسببت فى فيضانات فى 17 محافظة بالمقاطعة، ما أثر على أكثر من 455 ألف شخص.

وأضافت السلطات أن الفيضانات أتلفت 11500 هكتار من المحاصيل، وتسببت فى انهيار 12 منزلا، فيما تقدر الخسائر الاقتصادية المباشرة بـ 5ر776 مليون يوان (نحو 113 مليون دولار).