مصرع طفل صعقا بالكهرباء أثناء مساعدة والده في تنظيف مسجد بالفيوم

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشواشنة، بورود بلاغ من "ع.إ" (52 سنة- خادم مسجد)، عزبة العمدة، ومقيم بها، بمصرع ابنه "أحمد" (15 سنة-طالب)، بإدعاء صعق كهربائي.وانتقلت مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وقرر والد الطفل المتوفي وعمه، أن الطفل لقي مصرعه أثناء تنظيف المسجد، والعبث بأسلاك الكهرباء الخاصة بسماعات صوت المسجد، والتي صعقته، دون وجود شبهة جنائية في وفاته.حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 1209 لسنة 2019 م إداري مركز شرطة الشواشنة، وأخطرت النيابة للتحقيق.