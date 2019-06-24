مسئول أممى: ندعو لمزيد من المساعدات الدولية للأونروا لدعم اللاجئين الفلسطينيين

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دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ، إلى جانب حث السلطات اللبنانية على اتخاذ خطوات إيجابية لضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفقا للمعايير والقوانين الدولية، حتى يتم تلبية احتياجاتهم المعيشية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها اليوم المنسق الأممي، إلى مخيم (المية ومية) للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، يرافقه مدير عام وكالة أونروا في لبنان كلاوديو كوردوني.

وأعرب كوبيش عن ترحيبه بالجهود التي بذلتها الفصائل الفلسطينية والسلطات اللبنانية لتنظيم وضمان سلامة وأمن مخيم المية ومية وسكانه والمجتمع المجاور.

وقال: "الظروف المعيشية للاجئي فلسطين واحتياجاتهم في سبيل حماية حقوقهم الإنسانية، هي أيضا أمر مهم مع التأكيد على حقهم في العودة".

وأكد أن الأمم المتحدة تقدر استضافة اللاجئين الفلسطينيين في مخيم المية ومية على مدى عقود، وكذلك في مخيم عين الحلوة. مضيفا: "هذا الكرم موضع تقدير كبير، ولكن السلطات اللبنانية والمجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة، يجب أن يتفهموا ويتفاعلوا بشكل أفضل مع احتياجات وهموم هذه المجتمعات المضيفة وزيادة دعمهم لها".

من جانبه، أبدى مدير أونروا في لبنان التزام الوكالة بتقديم المساعدة والحماية للاجئي فلسطين. قائلا: "أونروا متواجدة في مخيم المية ومية وسائر مخيمات لاجئي فلسطين في لبنان لحماية حقوقهم وكرامتهم، لحين التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم. ومن أجل تحقيق أهدافنا لا بد من الحصول على دعم أسرة الأمم المتحدة بأكملها".