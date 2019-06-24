مسؤول أمريكى: واشنطن تبنى تحالفا أمنيا بحريا لحماية ممرات الشحن فى الخليج

رويترز

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تبني تحالفا مع شركائها لحماية ممرات الشحن في الخليج بإتاحة المراقبة على كل حركة الشحن.

جاءت تصريحاته في أعقاب الهجمات الإيرانية التي استهدفت ناقلات نفط في الآونة الأخيرة.

وقال المسؤول للصحفيين في طريقه للإمارات، "إن تحالفا من الدول سيوفر المواد والمساهمات المالية لبرنامج الإنذار لكنه لم يذكر تلك الدول بالاسم".

وتابع "يتعلق الأمر بالردع الاستباقي لأن الإيرانيين يريدون الخروج وفعل ما يحلو لهم ثم القول إنهم لم يفعلوها. نعرف ما فعلوا" مضيفا أن أدوات الردع ستشمل كاميرات ومناظير وسفن".