محافظ كفر الشيخ يسلم 14عقد تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين

كفر الشيخ – محمد سليمان

سلم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأثنين، 14عقدا تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة،مع استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون، وذلك بتوزيعهم على المواطنين أصحاب هذه العقود، وانهاء اجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقى من سعر ربط هذه القطع، لافتاً أن هذا يعد انجاز كبير.

قال محافظ كفرالشيخ، فى بيان انه تم تسليم 14 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم "بلال غازى عباس المرسى غازى من مدينة الحامول ، داعياً أصحاب عقود التقنين بالمحافظة المبادرة باستكمال الإجراءات التى تقوم المحافظة بتسهيلها ليتم تسليمهم العقود فى نفس اليوم لتقنين أوضاعهم وخاصةً أصحاب الأراضى الزراعية ذات المساحات الكبيرة.

وأضاف المحافظ، خلال الفترة القادمة من له طلب تقنين ولم يستكمل الاجراءات سيتم إيقاف الطلبات وسحب قطعة الارض أو المبنى الموجود واتخاذ الاجراءات القانونية ضده، مشيراً إلى أن باب التقنين لن يستمر مفتوح طويلاً، مؤكداً انه تم تسهيل إجراءات بصورة كبيرة حيث فى البداية كان يتم أخد شيكات بنكية مقبولة الدفع بباقى القيمة على ثلاث دفعات ولكن تم إزالة هذا الشرط تماماً واستبداله بدفع 25% فقط بعقد ابتدائى ويتم تسليم العقد النهائى عند استكمال اجراءات التقنين بالقيمة خلال 3 سنوات، مشيراً ان المحافظة قامت بتقديم 5700 طلب تقنين حتى الآن من بينهم 915 طلب تقنين يتبعوا جهات معنية أخرى والباقى يتبع محافظة كفرالشيخ.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، كما أن هناك بعض حالات التظلم يتم دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لاتخاذ قرار نهائى للتسعير، وبذلك يصل عقود التقنين الى 141 عقد تقنين.

جاء ذلك بحضور المستشار مبروك حجاج، المستشار القانونى للمحافظة، عادل البرزاوى، مدير عام الشئون القانونية، وعدد من القيادات التنفيذية.