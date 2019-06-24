محافظ القليوبية يبحث إقامة ندوات توعوية للمزارعين للنهوض بمستوى الزراعة

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، الدكتور محمود عراقى عميد كلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها، وذلك لبحث التعاون والمساهمة والمشاركة المجتمعية لإقامة ندوات توعوية للمزارعين خصوصا فى القرى التى تشتهر بزراعات معينة كزراعة المشمش بقرية العمار وزراعة الفراولة بقرية الدير وعرب العليقات وزراعة الجوافة بالخانكة.

وأكد المحافظ، خلال لقاءه على ضرورة الاهتمام بالجانب الوقائى وعمل برامج وخطط لمكافحة الآفات وذبابة الفاكهة التى تتعرض لها المحاصيل وتكبد الفلاحين خسائر كبيرة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتشجيعهم.

وأوضح المحافظ، أنه سيتم عمل جداول لمحاضرات وندوات تجوب خلالها الأساتذة والباحثون المتخصصون فى تلك الزراعات على تلك المناطق، للتوعية أكثر بتلك الزراعات، وكيفية تحقيق أكبر استفادة ممكنة منها، حتى يعود ذلك بالنفع على الفلاحين وتخفيف الخسائر التى كانوا يتعرضون لها على مدار السنوات السابقة.