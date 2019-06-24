محافظ الإسماعيلية يخفض رسوم مقابل تحسين الأراضى والعقارات بنسبة 50 %

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن اللواء حمدى عثمان ، محافظ الإسماعيلية، أنه تم إعتماد تقرير اللجنة المختصة ببحث موقف تحصيل رسوم مقابل التحسين للأراضي والعقارات داخل نطاق المحافظة وتوابعها، وخاصة الأراضى الزراعية التى دخلت ضمن الأحوزة العمرانية والأراضي التى ليس لها مشروعات تقسيم وأنه تقرر تخفيض الرسوم المقررة لمقابل التحسين بنسبة 50 % .

وقال بيان صحفى صادرعن محافظة الإسماعيلية ، أن هذا القرارصد مراعاة للبعد والوضع الإجتماعى لأصحاب المبانى وقطع الأراضى المقرر عليها سداد مقابل التحسين والحد من المغالاة فى إرتفاع أسعار الأراضى والعقارات والوحدات السكنية بمدن المحافظة ومراكزها وقد تضمن تقرير اللجنة المختصة الذى تم عرضه على المحافظ واعتماده الأراضى والمبنى الواقعة داخل مراكز ومدن الاسماعيلية والقصاصين الجديدة وأبوصوير وفايد والقنطرة غرب ، وأصدر المحافظ توجيهاته الى جميع المسؤلين والمختصين بضرورة التيسير على المواطنيين وتبسيط كافة الإجراءات .