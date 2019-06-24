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ماذا قالت نيويورك تايمز عن خسارة أردوغان لانتخابات اسطنبول؟

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:42 م
ماذا قالت نيويورك تايمز عن خسارة أردوغان لانتخابات اسطنبول؟ صدمة أردوغان بعد هزيمة اسطنبول المدوية
كتبت: إنجى مجدى

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قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تعرض لأكبر هزيمة فى مسيرته السياسية، الأحد، مع هزيمة مرشحه لرئاسة بلدية اسطنبول فى إعادة الانتخابات أمام مرشح حزب الشعب المعارض.

 

وتابعت الصحيفة الأمريكية، فى تعليقها على نتائج انتخابات الإعادة فى اسطنبول، أن النتيجة تنتزع السيطرة من أردوغان على أكبر مدينة فى تركيا وتنهى هيمنة حزبه التى دامت 25 عامًا هناك.

 

ويقول المعارضون إن مثل هذه الخسارة تطفئ هالة الرئيس التى لا تقهر، مما يدل على ضعف قبضته على السلطة بعد 16 عامًا.

 

كما تضع الهزيمة أردوغان فى موقف حرج فى وقت يرتبط  فيه بعلاقات متوترة مع الولايات المتحدة ودول أخرى حيث يتوجه إلى اجتماع قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع، ويخطط لإجراء محادثات على هامش القمة مع الرئيس ترامب لمعالجة الخلافات المختلفة.

 

بعد ساعتين من إغلاق صناديق الاقتراع، اعترف مرشح أردوغان ، بن على يلدريم، بالهزيمة على شاشة التلفزيون الوطنى وأقر أردوغان بالنتيجة بعد ساعة. وفاز المرشح المعارض إمام أوغلو بنتيجة 54% مقابل 45% لبن على يلدريم.

 

وعلى الرغم من فوز أوغلو فى الانتخابات فى مارس الماضى وتأكيد اللجنة العليا حسمه النتيجة، إلا أن القضاء التركى قبل طعن أردوغان على النتيجة ليتم إعادة التصويت مجددا.

وتمثل اسطنبول المقر المالى لتركيا وهى المدينة الأهم لأردوغان حيث مسقط رأسه وبداية صعوده السياسى.

 


اردوغان

تركيا

اسطنبول

امام اوغلو

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